11 Февраля 2019
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Политика Свердловская область

Мэру Нижнего Тагила - 50 лет: Не мажор, а достойный человек

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев сегодня отмечает свой 50-летний юбилей.

Напомним, что Владислав Юрьевич вступил в должность главы города 17 октября прошлого года, а ранее четыре года работал первым заместителем главы.

Самые, пожалуй, тёплые слова в адрес Пинаева-младшего сказал в этот день его отец - Юрий Григорьевич Пинаев, ранее возглавлявший администрацию губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя, а ныне - исполнительный директор Фонда губернаторских программ.

"Чувствую, что подчас ему приходится нелегко, ведь Нижний Тагил – очень требовательный город, – рассказал Пинаев-старший в интервью "Областной газете". Но сын справляется. Мы с супругой в него верим и любим его, конечно же. Видимся редко, в лучшем случае раз в неделю. А вот созваниваемся каждое утро. Гордимся с Галиной Петровной [жена Юрия Григорьевича] тем, что вырастили не мажора, а достойного человека".

Владислав Пинаев(2018)|Фото: Накануне.RU

По словам источников в администрации Нижнего Тагила, мэр никак не анонсировал празднование своего дня рождения. Тем не менее, его уже поздравил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. В правительственной телеграмме на имя юбиляра говорится, что глава региона знает Владислава Пинаева "как талантливого руководителя, надёжного соратника, опытного, компетентного профессионала, ответственного, целеустремлённого, принципиального человека".

Отметив, что от мэра "напрямую зависит комплексное развитие Нижнего Тагила – промышленного сердца Урала – сильного, красивого индустриального города, имеющего особое обаяние и крепкий характер", Куйвашев пожелал Владиславу Юрьевичу крепкого здоровья, счастья, благополучия, энергии, оптимизма, новых успехов во всех начинаниях.

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Мэру Нижнего Тагила - 50 лет: Не мажор, а достойный человек

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Теги: Владислав Пинаев, глава города Нижний Тагил, 50 лет



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