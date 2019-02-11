В Перми из-за срыва сроков строительства переносится открытие детской поликлиники

"Национальная газовая компания" сорвала сроки строительства детской поликлиники в Орджоникидзевском районе Перми, из-за чего управление капитального строительства расторгло многомиллионный контракт, сообщили Накануне.RU в пресс-службе министерства строительства Прикамья.

Компания должна была закончить возведение 23 января, однако пока возведен лишь один из трех этажей. В управлении капстроительства (УКС) заявили, что ранее выдали застройщику несколько предписаний, которые он не выполнял.

"Подрядчик усиливал свою работу только перед контрольными мероприятиями", - уточнили в УКС.

Вскоре будет объявлен новый конкурс на поиск застройщика. Победителя выберут до конца марта, после чего на стройке закипит работа. Поликлинику надо будет достроить до конца года. "Национальную газовую компанию" внесут в реестр недобросовестных подрядчиков-исполнителей и предъявят ей штрафы и пени.



Сейчас в Перми возводят 4 клиники. Всего за 2019-23 гг., согласно адресной инвестиционной программе Пермского края, в регионе будет построено 28 объекта здравоохранения – 11 поликлиник, 7 больниц, 6 сельско-врачебных амбулаторий, 1 диспансер, лечебный корпус с поликлиникой в Юрле, комплекс районной больницы в Полазне, лечебно-поликлинический корпус онкодиспансера. Также в планах – покупка помещения для открытия двух филиалов поликлиник.