Сурков: И через много лет Россия все еще будет государством Путина

Помощник президента РФ Владислав Сурков в своей статье в "Независимой газете" вновь порассуждал о России и роли президента Владимира Путина.

Как считает политик, "большая политическая машина" сейчас "только набирает обороты", и "через много лет Россия все еще будет государством Путина".

Сурков называет Россию "государством нового типа", которое "пока мало изучено, но его своеобразие и жизнеспособность очевидны".

По его мнению, "именно такая, органически сложившаяся модель политического устройства явится эффективным средством выживания и возвышения российской нации... скорее всего и на весь предстоящий век".

По словам автора, русской истории известны четыре основные модели государства, которые условно могут быть названы именами их создателей. Одной из таких моделей является "государство Путина (Российская Федерация, XXI век)", считает Сурков.

По его словам, "умение слышать и понимать народ, видеть его насквозь, на всю глубину и действовать сообразно - уникальное и главное достоинство государства Путина".

"Оно адекватно народу, попутно ему, а значит, не подвержено разрушительным перегрузкам от встречных течений истории. Следовательно, оно эффективно и долговечно", - добавил Сурков.

Как ранее сообщало Накануне.RU, помощник президента, заявивший, что Россию ждут от ста до трехсот лет "геополитического одиночества", оказался не оригинален. Похожее заявление прозвучало еще неделю назад на Московском экономическом форуме.

3 апреля, открывая вторую пленарную дискуссию Московского экономического форума, сопредседатель форума, научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг заявил, что Россия сегодня находится в "геополитическом одиночестве".