Уралец оплатил сразу 20 штрафов ГИБДД, чтобы его выпустили за границу

Житель Среднего Урала оплатил сразу 20 штрафов ГИБДД, чтобы не лишиться прав и иметь возможность выехать за границу.

Как сообщили Накануне.RU в УФССП России по Свердловской области, мужчина задолжал 19 тысяч 300 рублей: он уклонялся от уплаты административных штрафов, назначенных ему за нарушение правил дорожного движения. Тогда судебный пристав-исполнитель ограничил его в праве на управление транспортным средством и вынес постановление о временном ограничении в праве выезда за пределы страны.

Лишь после этого уралец в кратчайшие сроки уплатил всю сумму задолженности по штрафам. Ограничительные меры в отношении должника были отменены.

Напомним, в конце прошлого года почти 3 млн россиян был запрещен выезд за границу из-за долгов.