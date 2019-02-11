11 Февраля 2019
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Общество Свердловская область

В Асбете прошёл одиночный пикет против "мусорной реформы"

Жительница Асбеста Алёна В. в минувшие выходные провела одиночный пикет против "мусорной реформы". Девушка простояла в центре города с плакатом около часа. На своей странице в Facebook она написала, что считает тариф, установленные РЭК, сильно завышенным, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Цель - донести до губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева (который несёт персональную ответственность по реализации "мусорной реформы" в регионе) информацию о необходимости пересмотра тарифной политики, в частности по ТКО. Считаю, что тариф, установленный РЭК и применяемый регоператором к свердловчанам - сильно завышен, для многих неподъёмный. Услуга для граждан должна быть по карману", - заявила она.

пикет против мусорных тарифов, Асбест(2019)|Фото: facebook.com/Алёна Власова

Напомним, что тысячи россиян в воскресенье, 3 февраля, вышли на митинги против "мусорной реформы". Лозунгом акции стала фраза "Россия не помойка". По предварительным данным, организаторам удалось вывести на улицы жителей более чем 50 городов и более чем 25 регионов.

Протестная акция прошла в разных форматах: митингов, пикетов, одиночных пикетов, даже субботников. Участники выступали как за решение локальных проблем (например, строительства вредных производств рядом с населенными пунктами, переброски мусора из других регионов), так и за глобальные изменения: раздельный сбор мусора, экологичную переработку отходов, ужесточение наказаний за загрязнение окружающей среды.

митинг против мусорной реформы, мусорная реформа, Тюмень(2019)|Фото: Накануне.RU

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В Асбете прошёл одиночный пикет против "мусорной реформы"

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Теги: вывоз мусора, россия не помойка, жёлтые жилеты, мусорная реформа, митинг против мусорной реформы



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