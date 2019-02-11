В Челябинске определен победитель аукциона по отлову и содержанию безнадзорных животных

В Челябинске победителем аукциона по отлову и содержанию безнадзорных животных стала местная компания ООО "Продлидер". Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, заказчиком закупки выступило управление экологии и природопользования администрации города. Аукцион был объявлен в конце прошлого года. Начальная цена контракта – 19,6 млн руб.

"Продлидер" снизила цену контракта почти на 6 млн руб., до 13,7 млн руб.

Напомним, в январе УФАС предписало отменить протоколы аукциона по отлову и содержанию безнадзорных животных в Челябинске. На аукцион была подана только одна заявка от ООО "РЕМКОМ". Однако подписание контракта было приостановлено из-за жалобы. По мнению обратившегося в ведомство гражданина, заказчик составил и опубликовал извещение об аукционе, аукционную документацию и проект контракта с нарушениями требований закона о контрактной системе, закона об ответственном обращении с животными, Гражданского кодекса РФ, ветеринарных правил.

Добавим, что ранее отловом и содержанием безнадзорных животных занималось МУП "Горэкоцентр".