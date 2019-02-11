Иван Ургант вышел на уборку питерских улиц от снега и льда
На фоне жалоб простых и звездных питерцев (а также гостей северной столицы) на отсутствие уборки снега и льда с городских улиц, шоумен и телеведущий Иван Ургант (40) решил самостоятельно убрать с тротуара наледь, для чего воспользовался специальным инструментом. Видео своей работы Иван разместил в Instagram, и там же опубликовал стишок на мотив песни Максима Леонидова "Девушка-виденье", в котором рассказал об опасных приключениях своей бабушки, 89-летней актрисы Нины Ургант, которая живет в Санкт-Петербурге.
" Был обычный серый питерский вечер.
Я пошёл бродить по Санкт Петербургу.
И идёт по льду мне прямо на встречу
Моя бабушка , актриса Н.Ургант
Сквозь сугробы пробираясь как мышка
Выходя на лёд, как будто Фетисов.
Пролетали глыбы снежные с крыши
В сантиметрах от макушки актрисы.
Она пошла сама за хлебом и бутылкой вина
Ведь я приехал, а мы всё же семья.
Я оглянулся посмотреть
Не поскользнулась ли она,
Чтоб посмотреть не поскользнулся ли я...", - написал Иван в блоге.