Иван Ургант вышел на уборку питерских улиц от снега и льда

На фоне жалоб простых и звездных питерцев (а также гостей северной столицы) на отсутствие уборки снега и льда с городских улиц, шоумен и телеведущий Иван Ургант (40) решил самостоятельно убрать с тротуара наледь, для чего воспользовался специальным инструментом. Видео своей работы Иван разместил в Instagram, и там же опубликовал стишок на мотив песни Максима Леонидова "Девушка-виденье", в котором рассказал об опасных приключениях своей бабушки, 89-летней актрисы Нины Ургант, которая живет в Санкт-Петербурге.

" Был обычный серый питерский вечер.

Я пошёл бродить по Санкт Петербургу.

И идёт по льду мне прямо на встречу

Моя бабушка , актриса Н.Ургант

Сквозь сугробы пробираясь как мышка

Выходя на лёд, как будто Фетисов.

Пролетали глыбы снежные с крыши

В сантиметрах от макушки актрисы.

Она пошла сама за хлебом и бутылкой вина

Ведь я приехал, а мы всё же семья.

Я оглянулся посмотреть

Не поскользнулась ли она,

Чтоб посмотреть не поскользнулся ли я...", - написал Иван в блоге.