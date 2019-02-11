Воронежский губернатор Александр Гусев провел заседание Совета по присуждению Платоновской премии

Воронежский губернатор Александр Гусев накануне провел заседание Совета по присуждению Платоновской премии в области литературы и искусства, передает корреспондент Накануне.RU. Платоновская премия учреждена в 2011 году правительством Воронежской области и присуждается ежегодно российским или зарубежным деятелям литературы и искусства за значительный вклад в культурное достояние России.

Как сообщили Накануне.RU в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области, с нформацией о выдвижении кандидатов на присуждение Платоновской премии в области литературы и искусства в 2019 году выступил на заседании художественный руководитель АУК ВО «Дирекция Международного Платоновского фестиваля» Михаил Бычков. После детального обсуждения участниками заседания были выдвинуты пять кандидатур – три музыкальных деятеля и два художника. Имя лауреата будет названо на итоговом заседании Совета.

В заседании также участвовали первый заместитель председателя правительства Воронежской области Владимир Попов; руководитель департамента культуры области Эмилия Сухачева; генеральный директор – главный редактор ООО «Редакция газеты «Коммуна», член Союза журналистов России Виктор Руденко; член Союза композиторов РФ, заслуженный деятель искусств РФ, доктор искусствоведения, профессор Евгений Трембовельский; директор ГБУК ВО «Журнал Подъем», председатель Воронежского регионального отделения Союза писателей России, член Союза журналистов России, заслуженный работник культуры РФ Иван Щелоков и заслуженный художник России Николай Симонов.

Михаил Бычков также сообщил, что сегодня началась продажа билетов на Платоновский фестиваль искусств. За несколько часов продано уже более 3000 билетов, еще 6000 зарезервировано. Также в ходе заседания Совета был рассмотрен ряд вопросов, касающихся мероприятий, направленных на сохранение наследия Андрея Платонова. В том числе обсуждалась возможность проведения работ по реставрации рукописей великого писателя.

Справка: Первым лауреатом премии в 2011 году стал прозаик и публицист Борис Екимов, в 2012 году – художественный руководитель академического Малого драматического театра – Театра Европы народный артист РФ Лев Додин. В 2013-м жюри отдало предпочтение Михаилу Плетневу – пианисту, композитору, дирижеру народному артисту РФ. В 2014 году премия присуждена российскому художнику-мультипликатору Александру Петрову. В 2015 году Платоновскую премию получил писатель Андрей Битов, в 2016 году – кинорежиссер, народный артист РФ Александр Сокуров, в 2017 году – российский писатель и сценарист Алексей Иванов. В 2018 году премию получили театральный режиссер, педагог, заслуженный деятель искусств РФ Анатолий Васильев и актриса, народная артистка РСФСР Алла Демидова. Традиционно лауреатам Платоновской премии вручается диплом и денежная премия. С 2015 года к этим наградам добавился памятный нагрудный знак.