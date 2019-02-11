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Михалков и Кончаловский начнут зарабатывать на автоматах с едой

Кинорежиссеры Никита Михалков и Андрей Кончаловский, создавшие компанию "Мобильные технологии торговли" (МТТ) для работы на рынке вендинга, нашли партнера по этому бизнесу. Как пишет "Коммерсант", это - совладелец "Шоколадницы" Симан Поваренкин.

ООО МТТ было учреждено в январе. Под управлением компании уже около десятка вендинговых автоматов итальянского бренда Saeco с едой и напитками, установленных в московских вузах и на стадионах. В перспективе МТТ планирует довести число автоматов до нескольких тысяч по всей стране, сообщил гендиректор МТТ Роман Резник.

67,5% новой компании получил Симан Поваренкин через ООО "Акмеро ретейл". Еще 20% - ООО "Кмвендинг" (совместное предприятие Михалкова и Кончаловского, в котором они контролируют по 45%). Третья доля МТТ (12,5%) принадлежит ООО "Финансово-консалтинговая группа "Река" Андрея Резника.

В начале апреля 2015 года режиссеры Никита Михалков и Андрей Кончаловский заявили о намерении создать общероссийскую сеть быстрого питания "Едим дома!", которая должна стать ответом и альтернативой на западные аналоги – McDonalds, KFC и т.д.

Кинематографисты направили письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой поддержать проект, однако, по словам Кончаловского, финансовой помощи от государства режиссеры не просили.

Сообщалось, что ориентировочная сумма проекта – около 1 млрд рублей. О готовности заниматься финансированием проекта заявляли три банка, среди них назывался Сбербанк. Однако эти планы не реализовались.

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Михалков и Кончаловский начнут зарабатывать на автоматах с едой

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Теги: никита михалков, андрей кончаловский, вендинг



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