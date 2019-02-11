В Приморье врачи "скорой" массово увольняются из-за низких зарплат

В Приморье прошла встреча медицинских работников с представителями муниципальных и краевых властей. Причиной стало большое количество увольнений среди врачей, передает корреспондент Накануне.RU.

Видеозапись встречи опубликовали местные СМИ. На ней было отмечено, что с конца прошлого года уволились несколько десятков медицинских специалистов. При этом врачи из Уссурийска заявили, что получают 12 тыс. руб., хотя специалистам "скорой помощи" во Владивостоке платят больше. Из-за этого они вынуждены работать сутки через сутки, чтобы повысить зарплату до 17 тыс. руб.

По словам заместителя главы департамента здравоохранения Приморского края Тамары Курченко, было принято решение увеличить гарантированную часть заработной платы до 55%: оплата труда для молодых специалистов составит 35-40 тыс. руб. с учетом всех стимулирующих и компенсаторных выплат.

"Для специалистов со стажем зарплату при учете всех показателей планируем увеличить до 60 тыс. руб. на одну ставку", - пообещала Курченко.

По ее словам, изменения произойдут "в ближайшее время" - до конца первого квартала этого года.

Как сообщало Накануне.RU, ранее Пермская краевая организация профсоюза работников здравоохранения обратилась к губернатору Максиму Решетникову с просьбой увеличить оклады медработников.