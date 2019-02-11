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Игорь Комаров обсудил с директором РТРС переход Приволжского федерального округа на "цифру"

Полпред президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров в Нижнем Новгороде обсудил с гендиректором "Российской телевизионной и радиовещательной сети" Андреем Романченко переход на цифровое эфирное телевещание, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Пермского края.

Участниками встречи также стали полномочный представитель гендиректора РТРС в ПФО Вячеслав Старков и директор Нижегородского филиала РТРС Михаил Небольсин.

Отметим, что аналоговое вещание с сегодняшнего дня отключают в двух регионах ПФО: Пензенской и Ульяновской области. В Пензенской области по словам Андрея Романченко, "цифрой покрыты" все жители региона. В Ульяновской - 95,5% населения. Федеральные каналы в аналоговом режиме принимает лишь незначительная часть населения. В Пензенской области - 1,9%, в Ульяновской - 2,1%.

Вторая волна отключения состоится 15 апреля. На "цифру" перейдут Кировская область, Республика Мордовия, Удмуртская и Чувашская Республики. В остальных восьми регионах ПФО аналоговое вещание прекратится 3 июня. При этом вещание местных каналов в аналоговом формате будет продолжено.

Игорь Комаров, полпред президента в ПФО(2019)|Фото: Правительство Пермского края

Игорь Комаров напомнил, что отключение аналогового вещания не должно стать для жителей регионов неожиданностью и напомнил, что вестись переход на "цифру" должен аккуратно и постепенно.

Добавим, что в Пермском крае до перехода на цифровое вещание осталось 111 дней. Обратный отсчет запущен на сайте РТРС. В регионе уже сегодня существует возможность просмотра цифрового телевещания. Охват "цифрой" составляет 98,8% от общей численности населения края. Губернатор Пермского края Максим Решетников заявлял о том, что при переходе на цифровое телевидение старшему поколению и жителям со старым оборудованием будет оказана необходимая социальная поддержка. Затраты на покупку необходимого оборудования компенсируют ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла и пенсионерам, получающих социальную пенсию. Выплата составит 1 тыс. руб., для покупки цифровой приставки к телевизору. Тем, кто не попадает в зону охвата цифрового ТВ выплата составит до 6 тыс. руб. на покупку спутниковой тарелки.

Мониторинг розничных цен на оборудование для приема цифрового телевидения с января 2019 г. ведет Пермское УФАС. Ведомство отслеживает цены на оборудование для того, чтобы не допустить их необоснованного роста.

Региональные телеканалы и телеканалы, не входящие в состав мультиплексов, продолжат аналоговое вещание.

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Игорь Комаров обсудил с директором РТРС переход Приволжского федерального округа на "цифру"

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Теги: Игорь Комаров, полпред президента, цифровое вещание, аналоговое вещание



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