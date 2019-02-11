11 Февраля 2019
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Общество Свердловская область

УГМК вместе с учёными обсудят ситуацию на севере Урала, где возле карьеров "медников" гибнут леса и реки

ООО "УГМК-Холдинг" проведёт совещание с представителями научно-исследовательских организаций на тему загрязнения рек и лесов на севере Урала. Как сообщается на сайте общественной организации "Живой Шемур", встреча пройдет в Москве 11 февраля, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Планируется обсудить минимизацию негативного воздействия от работы АО "Святогор" (входит в УГМК). Представители заповедника "Денежкин Камень" примут участие в совещании.

"Объективная и комплексная оценка масштабов и источников загрязнения коллективом независимых исследователей - хорошая база для начала конструктивного решения проблем на Севере Свердловской области", - заявили в организации.

Ранее специалисты заповедника сообщили об экологической катастрофе на севере Свердловской области, где начали погибать реки и леса из-за превышения норм меди, кадмия, цинка и железа в водах Шегультана, Косьвы, Тамшёра и Ольховки. Такая экологическая катастрофа возможна из-за карьеров Шемур и Ново-Шемур УГМК.

отравленный лес рядом с рекой Ольховка(2018)|Фото: Пресс-служба заповедника Денежкин Камень

Отметим, что ряд экологических движений в России уже стали заметной силой в противостоянии с крупным бизнесом. Известность на всю Россию получили "Стоп-ГОК" в Челябинске и "Стоп, никель" в Воронежской области. Недавно там прошёл пикет, посвященный экологическим проблемам, где был замечен плакат в защиту уральских рек. А после пожара на заводе "Электроцинк" во Владикавказе, который принадлежит "медникам", глава города потребовал "убрать убийцу здоровья" и перенести завод на Урал.

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УГМК вместе с учёными обсудят ситуацию на севере Урала, где возле карьеров "медников" гибнут леса и реки

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Теги: угмк, пересыхание леса, карьеры, загрязнение рек тальтия и шегультан, денежкин камень, экология



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