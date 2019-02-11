Школьников Екатеринбурга могут не пускать на занятия без справки о прививке

Родители школьников Екатеринбурга удивлены тем, что к занятиям в школе могут не допустить без документального подтверждения о прививке против гриппа, передаёт корреспондент Накануне.RU.

По образовательным учреждениям ещё в пятницу, 8 февраля, было распространено письмо без печати и исходящего номера за подписью начальника департамента образования Екатеринбурга Екатерины Сибирцевой.

"Есть надежда, что над директорами школ кто-то подшутил, и они поддались на провокацию, - пишут сегодня в соцсетях и телеграм-каналах. - В противном случае это вообще антиконституционно - лишать часть детей права на обучение. Не война и не потоп случились".

В то же время Сибирцева указывает на то, что возглавляемый ею департамент является лишь исполнителям мероприятий, принятых на основании постановления мэрии Екатеринбурга и предложений управления Роспотребнадзора.

"Образовательные мероприятия будут возобновлены не позднее понедельника, то есть 11 февраля, - прокомментировала ситуацию чиновница на официальном городском портале. - Мы ни в коем случае не говорим, что надо ставить прививку от гриппа, сейчас это делать поздно. Поэтому такие дети пока должны оставаться дома, получать домашнее задание до стабилизации ситуации. И, когда нам скажет Роспотребнадзор, затем приступить к занятиям со всем здоровым коллективом вместе".