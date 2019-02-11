Россия закончила ЧМ по конькобежному спорту с лучшим результатом в истории

В немецком Инцелле завершился чемпионат мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях, по итогам которого сборная России показала лучший результат в истории по количеству завоеванных наград.

На счету россиян в итоге 11 медалей (1 золотая и 10 бронзовых). Предыдущее наивысшее достижение (6 медалей, 3 из которых золотые) было установлено на первенстве планеты 2016 года в Коломне, пишет портал championat.com.

Единственное "золото" России принес Руслан Мурашов, одержавший победу на дистанции 500 м.

Россия в общем медальном зачете ЧМ заняла 6 место. Победила сборная Нидерландов (8 золотых 6 серебряных 2 бронзовых награды), на втором месте спортсмены из Чехии (2-0-0), третья строчка у Норвегии (1-3-0).

Напомним, что чемпионаты мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях проводятся каждый год, за исключением сезонов с Олимпийскими играми.