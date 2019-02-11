11 Февраля 2019
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На трассе "Иртыш" в Курганской области "Рено" врезался в пассажирский автобус: есть погибшие и пострадавшие

В Курганской области утром 11 февраля на федеральной трассе "Иртыш" произошло ДТП с погибшими и пострадавшими.

Столкнулись "Рено" и пассажирский автобус, авария зафиксирована около 8.30 на 244 км автодороги в Кетовском районе, сообщили Накануне.RU в ГИБДД Зауралья.

Зауралец 1974 года рождения за рулем "Рено" ехал со стороны Челябинска и врезался в пассажирский автобус, в котором находились 30 человек. В результате аварии водитель автомобиля и его пассажир-подросток скончались от травм на месте ДТП.

Двоих пассажиров автобуса с травмами доставили во вторую горбольницу Кургана.

Сейчас на месте работают эксперты, устанавливается причина и обстоятельства дорожной аварии.

Рено, автобус, авария, Иртыш(2019)|Фото:ГИБДД Курганской области

Рено, автобус, авария, Иртыш(2019)|Фото:ГИБДД Курганской области

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На трассе "Иртыш" в Курганской области "Рено" врезался в пассажирский автобус: есть погибшие и пострадавшие

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Теги: Рено, ГИБДД, автобус, авария, подросток, смерть, гибель, Кетовский район



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