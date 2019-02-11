11 Февраля 2019
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Общество Сибирский ФО

Жители Алтая на морозе митинговали за сохранение крупного хлебокомбината

Порядка 250 жителей Рубцовска Алтайского края вышли на митинг в поддержку городского хлебокомбината, который находится в сложной экономической ситуации. Мощности предприятия загружены на 7% из-за отсутствия рынков сбыта продукции. Руководство надеется спасти завод за счет привлечения кредита, передает корреспондент Накануне.RU.

Несколько сотен жителей города 10 февраля вышли на митинг, организованный КПРФ, несмотря на морозы. В числе участников - руководство профкома "Рубцовского хлебокомбината", работники предприятия. Завод, напомним, столкнулся с дефицитом оборотных средств, жители обратились к президенту России с требованием не допустить банкротства предприятия, на котором работают 300 человек.

Ситуация серьезная, власти Рубцовска участвуют в переговорах с руководством хлебокомбината, сказал на митинге глава города Дмитрий Фельдман. Он пообещал, что муниципальная пресса окажет информационную поддержку предприятию: будет публиковать материалы о продукции завода, чтобы привлечь потребителей. Поиск рынков сбыта на сегодня является основной проблемой хлебопеков. Участники митинга поддержали обращение депутатов к торговым сетям с просьбой принимать на реализацию местную продукцию.

митинг в поддержку Рубцовского Хлебокомбината(2019)|Фото: vk.com/kprf22

Ранее директор хлебозавода Александр Шевченко сообщал, что предприятие проигрывает в ценовой конкуренции, в том числе, из-за больших затрат на производство хлеба. Проблему может решить модернизация мощностей, но для этого предприятию необходим кредит в 50 млн руб., рассказала Накануне.RU один из организаторов митинга, депутат алтайского краевого Законодательного собрания Вероника Лапина. Хлебокомбинат занимается поиском финансирования, если удастся привлечь кредит на выгодных условиях, то это поможет выйти из кризиса.

митинг в поддержку Рубцовского Хлебокомбината(2019)|Фото: vk.com/kprf22

"Мы со своей стороны попросили правительство Алтайского края и администрацию Рубцовска предоставить "Рубцовскому хлебокомбинату" и другим проблемным предприятиям - мясокомбинату, ПАТП, водоканалу - преференции по налогам. Тот же земельный налог можно уменьшить, это уже поможет", - рассказала Лапина.

Как сообщало Накануне.RU, ранее с проблемами столкнулся московский хлебозавод "Черкизово" - его работники объявили голодовку из-за невыплат зарплат.

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Жители Алтая на морозе митинговали за сохранение крупного хлебокомбината

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Теги: Рубцовский хлебокомбинат, хлеб, КПРФ Алтайский край



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