На трассе Тюмень – Ханты-Мансийск в массовой аварии погибли двое

Несколько машин столкнулись на 37 км трассы Тюмень – Ханты-Мансийск, есть погибшие и пострадавшие.

В 7.25 микроавтобус "Мерседес" столкнулся с легковушками "Пежо", "Датсун", "Киа" и грузовым автомобилем "Вольво", сообщили Накануне.RU в пресс-службе областных спасателей.

В "Мерседесе" рабочие ехали из Тобольска в Тюмень. Погибли два пассажира микроавтобуса, ещё трое, а также водитель "Пежо", пострадали, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного управления ГИБДД. Обстоятельства ДТП выясняются.