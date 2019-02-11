11 Февраля 2019
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Происшествия За рубежом

СМИ: На Пхукете двое россиян разбились на мотоцикле

Российские туристы погибли в ДТП на острове Пхукет в Таиланде, сообщает портал Thaiger.

Мотоцикл, на котором ехали двое россиян, столкнулся с пикапом вечером в воскресенье на склоне холма Патонг.

Полиция сообщает, что мотоцикл потерял управление на крутом повороте. Погибшим было 29 лет и 31 год.

Установлено, что водитель пикапа не находился в момент аварии под воздействием алкоголя или наркотических средств.

В январе 2018 года в Таиланде в ДТП с мотоциклом погибли трое человек, в том числе россиянин. 9 января в Паттайе 22-летний Александр З. ехал на мотоцикле Kawasaki Z900, на пассажирском сидении находилась женщина.

Мотоцикл ехал на большой скорости и сбил 20-летнего туриста из Южной Кореи, который переходил дорогу. В результате происшествия все трое погибли на месте.

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СМИ: На Пхукете двое россиян разбились на мотоцикле

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Теги: таиланд, пхукет, дтп, россияне



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