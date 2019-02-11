СМИ: На Пхукете двое россиян разбились на мотоцикле

Российские туристы погибли в ДТП на острове Пхукет в Таиланде, сообщает портал Thaiger.

Мотоцикл, на котором ехали двое россиян, столкнулся с пикапом вечером в воскресенье на склоне холма Патонг.

Полиция сообщает, что мотоцикл потерял управление на крутом повороте. Погибшим было 29 лет и 31 год.

Установлено, что водитель пикапа не находился в момент аварии под воздействием алкоголя или наркотических средств.

Two Russian tourists die in Patong Hill crash - more at https://t.co/ZINBd1iocz #Phuket

Two Russian tourists have died following a crash on Patong Hill last night.



The Patong Police were notified of the incident at 10.30pm on Phra Baramee road at the hair-pin curve on the ... pic.twitter.com/hUCfRcnULX — The Thaiger (@ThaigerNews) 11 февраля 2019 г.

В январе 2018 года в Таиланде в ДТП с мотоциклом погибли трое человек, в том числе россиянин. 9 января в Паттайе 22-летний Александр З. ехал на мотоцикле Kawasaki Z900, на пассажирском сидении находилась женщина.

Мотоцикл ехал на большой скорости и сбил 20-летнего туриста из Южной Кореи, который переходил дорогу. В результате происшествия все трое погибли на месте.