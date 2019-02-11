Дональд Трамп и Си Цзиньпин могут встретиться в марте

СМИ сообщили, что следующая встреча президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина может состояться в марте этого года.

Как пишет ТАСС со ссылкой на портал Axios, встреча может пройти в поместье американского лидера Мар-а-Лаго в штате Флорида. Отмечается, что потенциально она может положить конец торговой войне между Вашингтоном и Пекином.

При этом, как отметили два источника издания, место проведения пока окончательно не утверждено. А по данным еще одного представителя американской администрации, команда Трампа в качестве места проведения также рассматривает Пекин.

Напомним, ранее сообщалось, что Дональд Трамп планирует встретиться с главой КНДР Ким Чен Ыном в конце февраля. Местом встречи назывался Вьетнам.