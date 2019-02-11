В России могут исчезнуть льготные тарифы на авиаперелеты

УФАС России поддержало предложение Ассоциации европейского бизнеса, чтобы уровнять тарифы на оказание аэропортовых услуг для русских и иностранных перевозчиков при выполнении ими рейсов в другие страны, пишут "Известия".

Еще в декабре прошлого года ассоциация направила соответствующие предложения в Министерство транспорта, а также в крупные российские аэропорты - Домодедово, Шереметьево, Внуково и Пулково.

В УФАС отметили, что тарифы необходимо выравнивать с учетом экономических реалий, не допуская резкого увеличения нагрузки на российские авиакомпании.

Как именно будет происходить повышение ставок - не уточняется.