11 Февраля 2019
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В Екатеринбурге затопило электроподстанцию – троллейбусы будут ходить реже

В Екатеринбурге произошла авария на теплосети, в результате чего подтопило электроподстанцию, питающую общественный транспорт в микрорайоне Химмаш. В связи с этим, с 11 февраля троллейбусы увеличат интервалы движения, сообщили Накануне.RU в мэрии.

"В связи с переключением на резервную подстанцию с понижением нагрузки, с 11.02.2019 и до полного устранения аварии и просушки электрооборудования будут вынужденно увеличены интервалы движения на троллейбусных маршрутах №1 и №6", - говорится в сообщении.

Администрация также рекомендовала перевозчикам, обсуживающим маршруты №19, 38 и 39, увеличить количество автобусов.

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В Екатеринбурге затопило электроподстанцию – троллейбусы будут ходить реже

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Теги: общественный транспорт, троллейбус, авария



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