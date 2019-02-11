11 Февраля 2019
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Свердловский кадр "Справедливой России" в Омске отрицает, что идёт на повышение

По информации СМИ Омской области, определился окончательный кандидат на новую должность министра энергетики и ЖКХ в региональном правительстве, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Инсайдеры утверждают, что назначен, скорее всего, будет выходец с Урала, директор АО "Омскэлектро" 39-летний Андрей Жуковский, который в июле 2018 года получил приглашение от губернатора Омской области, бывшего лидера свердловского отделения партии "Справедливая Россия" Александра Буркова возглавить это предприятие. При этом Жуковский сохранил мандат депутата Законодательного собрания Свердловской области (работает на освобождённой основе) и должность главы фракции "эсеров" в уральском парламенте.

Однако сам Жуковский отказывается принимать поздравления с повышением.

"Я не знаю, откуда журналисты берут такую информацию, – заявил Накануне.RU свердловский депутат. – Должность [министра энергетики и ЖКХ] достаточно важная для любого региона, вероятно, идут внутренние игры в борьбе за пост. Наверное, кому-то выгодно делать вбросы о моём назначении. Но если руководитель [Бурков] скажет – пойду".

Отметим, что нынешний омский минстрой планируют разделить на две структуры: минэнерго и министерство транспорта, строительства и дорожного хозяйства. По словам Жуковского, есть указ губернатора Омской области о формировании с 31 марта нового министерства, а принципиальное решение было принято в декабре прошлого года.

Александр Бурков, Илья Лобов, Справедливая Россия, СР, выборы 2016, агитация(2016)|Фото: Накануне.RU

Напомним, что бывший депутат Государственной думы Александр Бурков стал привлекать уральские кадры "справедливороссов" с тех пор, как возглавил Омскую область. Помимо Жуковского, в этот регион трудоустроены бывшие депутаты от Екатеринбургской думы от "СР": министром природных ресурсов стал Илья Лобов, а Антон Швалёв, досрочно прекративший депутатские полномочия, ждёт назначения на пост директора одного из департаментов Омска или вице-мэра города.

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Свердловский кадр "Справедливой России" в Омске отрицает, что идёт на повышение

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Теги: Андрей Жуковский, Александр Бурков



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