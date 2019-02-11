Уральские губернаторы подготовили кейсы для главного российского инвестфорума. Приедут не все

Губернаторы регионов Уральского федерального округа 13-15 февраля станут спикерами Российского инвестиционного форума в Сочи. Почти все главы за редким исключением выступят на площадках с презентациями инвестиционного и экономического потенциала, передает корреспондент Накануне.RU.

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова вместе с бывшим коллегой, министром природных ресурсом Дмитрием Кобылкиным, а также главой Минэнерго Александром Новаком выступит на сессии, посвященной топливно-энергетическому комплексу. Участники обсудят инвестиционные стимулы для повышения эффективности отрасли и проблемы работы предприятий в условиях внешнего давления. Среди выступающих председатель правления "Газпром нефти" Александр Дюков, глава "Россетей" Павел Ливинский, председатель совета директоров Группы Синара Дмитрий Пумпянский.

Об экономике городского комфорта расскажет губернатор Тюменской области Александр Моор. Участники панели, среди которых председатель правления "СИБУПР Холдинга" Дмитрий Конов и гендиректор РЖД Олег Белозеров, обсудят привлечение инвестиций бизнеса в повышение качества городской среды и роль экосистемы институтов развития.

В дискуссии о развитии магистральной инфраструктуры как основы роста экономики примет участие губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов. Напомним, в 2019 г. в регионе стартует строительство Северного широтного хода, инвестиции заложены в программу РЖД.

Глава Челябинской области Борис Дубровский станет участником двух площадок: питч-сессии "Национальные чемпионы" о проекте Минэкономразвития по поддержке высокотехнологичных компаний и дискуссии о национальных инфраструктурных приоритетах до 2024 г.

Губернатор Пермского края Максим Решетников выступит с докладом на панели, посвященной региональной политике по пространственному развитию России. Ключевая тема сессии - увеличение прозрачности решений, напрямую касающихся регионов, а также их предварительного широкого обсуждения.

В предварительной программе форума нет информации об участии лишь двух губернаторов Урала: главы Курганской области Вадима Шумкова и губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.