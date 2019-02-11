11 Февраля 2019
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край

В Березниках рухнула часть крыши дома

В доме № 9 по улице Черняховского в Березниках рухнула часть крыши, передаёт корреспондент Накануне.RU.
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В 23.11 8 февраля в Единую дежурно-диспетчерскую службу Березников житель дома сообщил о треске на чердаке. На место выехали пятеро спасателей. Они нашли повреждёнными обрешётки и кровельное перекрытие над первым подъездом дома. Угрозы жителям не было, эвакуация не требовалась. Аварийная служба управляющей компании 9 февраля разобрала кровлю, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Сегодня сотрудники комиссии по чрезвычайным ситуациям выяснят причины случившегося и составят план восстановления крыши. Дом № 9 по Черняховского построен в 1961 году. Является кирпичным двухэтажным зданием коридорного типа. В доме зарегистрированы 44 человека, часть квартир пустует.

В пресс-службе прокуратуры Прикамья Накануне.RU сообщили, что сотрудники надзорного ведомства в рамках проверки изучат документы о содержании общего имущества в доме, в том числе по расчистке крыши от снега и наледи. Они оценят работу управляющей компании, которая занимается домом.

Напомним, Прикамье время от времени попадает в подобных хроники - дома "сыпятся" регулярно. Последние подобные разрушения произошли в доме 3/1 по улице Революции и №110 по Уральской в Перми.

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В Березниках рухнула часть крыши дома

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Теги: Черняховского 9, обрушение крыши



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