11 Февраля 2019
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Политика За рубежом

Япония заявила о провокации Китая около островов Сенкаку

В канцелярии премьер-министра Японии открыт штаб кризисного реагирования в связи с тем, что китайский сторожевой корабль вторгся в территориальные воды страны в районе спорных островов в Восточно-Китайском море.

В Токио утверждают, что 11 февраля четыре патрульных корабля Китая приблизились к японским водам, а один из них пересек границу недалеко от островов Сенкаку (Дяоюйдао).

Как передает Regnum, штаб создан для отслеживания дальнейшей ситуации.

Ранее Накануне.RU сообщало, что Китай активизировал свою деятельность вблизи спорных территорий. КНР направляет к берегам островов, которые считает своими, корабли.

инфографика острова Сенкаку, Япония, Китай, Тайвань(2012)|Фото: Накануне.RU

В декабре Япония выразила протест появлению вблизи островов Сенкаку китайского корабля-разведчика. По некоторым данным, в середине ноября китайцы провели бурение скважин в поиске нефтяных и газовых месторождений. Корабль был замечен близ линии, где сходятся границы исключительных экономических зон Китая и Японии в Восточно-Китайском море. Теперь Токио обеспокоен тем, что Китай может начать добычу ресурсов в ее экономической зоне.

Испытание японской позиции на прочность Китай проводит практически синхронно с намерением российского руководства заключить мирный договор на условиях декларации 1956 г., предусматривающей передачу Японии островов Шикотан и Хабомаи. При этом условия мирного договора окончательно неизвестны, встречаются предположения о том, что в документе будет прописана возможность обсуждения статуса и остальных островов южной Курильской гряды.

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Япония заявила о провокации Китая около островов Сенкаку

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Теги: япония, китай, сенкаку



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