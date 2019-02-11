Первый в России беспилотный трамвай будут тестировать в Москве

Первый в России беспилотный трамвай начнут тестировать в Москве. Испытания пройдут на 17-м маршруте, который связывает Останкино и Медведково.

В первое время общественный транспорт будет следовать без пассажиров. По данным представителя "Мосгортранспорта", в настоящее время трамвай испытывается на площадке депо им. Баумана, а в дальнейшем будет протестирован в условиях уличного трафика. При этом во время испытаний в кабине на всякий случай будет находиться водитель.

В случае успешных тестов проект может быть реализован не позднее 2022 года, пишет ПолитЭксперт.

Напомним, недавно стало известно, что в Московском метрополитене внедрят систему оплаты по зонам.