Жителей Екатеринбурга зовут обсудить благоустройство сквера возле УрФУ

15 февраля в администрации Октябрьского района Екатеринбурга пройдут общественные обсуждения эскизных проектов сквера по улице Белинского между Куйбышева и Декабристов. На обозрение горожан архитектурная студия Рок представит 2 концепции, сообщается на сайте мэрии.

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В рамках проведения заявочной компании екатеринбуржцы могут вносить свои предложения до 14 февраля.

Отметим, что к скверу на Белинского прилегает территория парка имени Павлика Морозова. Основная мысль архитекторов - показать всю историю парка и сквера от истоков до сегодняшнего дня.

"Раньше тут было поле - это первый слой, содержащий событийность и многофункциональность затем важный период войны - это активные ритмы спадов и подъемов, жизненных ожиданий и затишья. После войны здесь были высажены тополя в честь возвращения людей с фронта - тополя несут ценность, светлую память. Последний слой - сегодняшний день, несущий бремя памяти. Событийность сквера угасла, и сегодня это либо транзит, либо пешие прогулки", - говорится в описании эскизного проекта.

В качестве изменений архитекторы предлагают сделать транзитную зону и велодорожки. Также предполагается и спортивная зона с детской площадкой и настольным теннисом. Кроме того, архитекторы хотят установить уличный кинотеатр, модульную мебель и обустроить зону фудкорта.

Стоит напомнить, что в конце 2018 года городская комиссия по топонимике решила назвать аллею на улице Белинского возле УрФУ именем поэта, автора текстов песен группы "Наутилус Помпилиус" Ильи Кормильцева. Екатеринбуржцы усомнились в правильности этого решения, заявляя, что эта аллея была высажена в честь студентов - фронтовиков, вернувшихся в город после войны.