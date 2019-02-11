"Ломоносов" засек в атмосфере Земли неизвестные науке световые "взрывы"

Ультрафиолетовый телескоп, установленный на российском спутнике "Ломоносов", обнаружил в земной атмосфере мощные световые "взрывы" неизвестной ученым природы.

Об этом заявил директор НИИ ядерной физики МГУ Михаил Панасюк. По его словам, "взрывы" регистрировались несколько раз во время полета спутника на высоте нескольких десятков километров. При этом под вспышкой нет ни гроз, ни облаков.

"Похоже, мы натолкнулись на новые физические явления… Мы не знаем пока, какова их физическая природа", - сказал Панасюк РИА Новости.

Напомним, спутник "Ломоносов", а также "Аист-2Д" и наноспутник "СамСат-218" были запущены с космодрома "Восточный" 28 апреля 2016 года.

В октябре 2016-го сообщалось, что "Ломоносов" и глобальная сеть мониторинга космического пространства МГУ "МАСТЕР" провели уникальные синхронные наблюдения космического гамма-взрыва с расстояния 10 млрд световых лет. Российский робот первым сообщил ученым об открытии оптического излучения гамма-всплеска.