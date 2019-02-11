На Южном Урале зафиксировали повторный сброс канализации в озеро Тургояк

Общественники зафиксировали повторный сброс канализационных стоков в озеро Тургояк. Активисты "Гражданского патруля" намерены направить новое обращение в министерство экологии Челябинской области и природоохранную прокуратуру, сообщили Накануне.RU в организации.

Напомним, в январе общественники заподозрили отель в сливе канализации в озеро Тургояк. В период новогодних каникул на озере ощущался резкий неприятный запах, а ледяная гладь была желтого цвета. На клуб-отель "Золотой пляж" завели административное дело.

Однако 9 февраля общественники обнаружили, что сброс канализации не прекращен – стоки характерного запаха снова поступают в озеро из-под земли.

Представитель общественной организации Анна Сизова рассказала, что Тургояк это стратегический запас чистой питьевой воды, и подобной ситуации быть не должно.

"На выходных я лично убедилась, запах и течение воды присутствует из грунта. Проталины видны далеко в озере", — отметила она.

Общественники считают, что минэкологии необходимо проверить соотношение нагрузки инфраструктуры отеля на функционирующие инженерные сети, а также расположение подземных коммуникаций.