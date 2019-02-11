11 Февраля 2019
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Происшествия Курганская область

В Зауралье должница по алиментам бросила новый паспорт и сбежала от судебных приставов

В Зауралье объявлена в розыск жительница Катайска, которая скрылась от судебных приставов из здания паспортного стола.

Женщина - должница по алиментам, ее долг составляет около 300 тыс. рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФССП России по Курганской области.

За прошлый год женщина заплатила алименты в счет своей дочери в размере всего 5 тыс. рублей. Она не работает, бегает от приставов и живет без паспорта. В тот момент, когда она пришла за новым паспортом, ее встретили судебные приставы. Воспользовавшись моментом, женщина убежала, села в машину своей сестры и скрылась.

В паспортном столе женщина оставила свой новый документ, а также документы на получение квартиры, выделенной ей как сироте. Сейчас должницу ищут.

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В Зауралье должница по алиментам бросила новый паспорт и сбежала от судебных приставов

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Теги: розыск, Катайск, алименты, должница, судебные приставы



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