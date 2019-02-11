Губернатор Прикамья предложил изменения в бюджет: расходы и дефицит возрастут

Губернатор Пермского края Максим Решетников внес на рассмотрение в заксобрание проект изменений в бюджет на ближайшую "трехлетку", сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального парламента.

Доходы в 2019 г. будут увеличены на 352,9 млн руб. в связи с поступлением доходов от возврата организациями нереализованных остатков от субсидий прошлых лет. Расходы возрастут на 1,4 млрд руб. в связи с увеличением финансирования госпрограмм.

В частности, в 2019-2021 г. будут увеличены расходы на 93 млн руб. ежегодно на программу "Качественное здравоохранение", 2,6 млн руб. пойдет на программу "Социальная поддержка жителей Пермского края", на программу "Спортивное Прикамье" - 19,9 млн руб.

На создание условий для комфортной городской среды - 1,2 млрд руб., из них в 2019 году 656,5 млн руб., в 2020 - 308,4 млн руб., в 2021 - 317,8 млн руб. В частности, эти средства пойдут на софинансирование модернизации объектов питьевого водоснабжения. Также на 900 млн руб. увеличиваются средства на проведение проектных работ и строительство распределительных газопроводов на территориях муниципальных образований - по 300 млн руб. ежегодно.

На ремонт и строительство дорог выделят дополнительно 645,6 млн руб., из них 261,4 млн руб. - средства на обход Чусового.

Добавим, что также возрастет дефицит. Он увеличится более чем на один миллиард рублей, однако на его финансирование средства уже также предусмотрены - остатки средств, образовавшиеся на счете бюджета Пермского края на 1 января 2019 года.

Предполагается, что изменения в трехлетний бюджет депутаты рассмотрят на февральском пленарном заседании.