Корабельный ЗРК "Полимент-Редут" успешно прошел госиспытания

Государственные испытания зенитно-ракетного комплекса "Полимент-Редут" для фрегатов проекта 22350 окончены. Об этом сообщил главком ВМФ адмирал Владимир Королев, пишет газета "Красная звезда".

По данным источников ТАСС, корабельный ЗРК планируется принять на вооружение в первом полугодии 2019 года.

"Полимент-Редут" - зенитный ракетный комплекс морского базирования с установкой вертикального пуска, предназначенный для кораблей класса эсминец, фрегат, корвет. Устанавливается на кораблях нового поколения ВМФ России.

По имеющейся информации, ЗРК может поражать воздушные цели в радиусе до 150 и на высоте до 30 километров.

Из-за того, что сроки сдачи комплекса неоднократно переносились, ВМФ не могли получить головной фрегат проекта 22350 "Адмирал Горшков".

Как отмечалось в 2011 году, разработка новейшего комплекса ПВО для кораблей ВМФ России "Полимент-Редут" шла с отставанием от графика. Отставание, по некоторым данным, было связано с дефицитом инженеров в конструкторских бюро концерна "Алмаз-Антей".