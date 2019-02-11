Ямал возглавил рейтинг регионов с самым доступным бензином

Ямало-Ненецкий автономный округ возглавил рейтинг регионов России по доступности бензина для населения. Жители автономии на среднемесячную зарплату могут приобрести 2006 литров бензина марки Аи-92, подсчитали в РИА Рейтинг.

Второе место заняла Москва (1699 литров), третье - Ненецкий автономный округ (1588 литров). Ямал вошел в число регионов с самыми низкими ценами на топливо - 41,53 руб. за литр Аи-92.

В среднем по России доступность бензина АИ-92 - 896 литров на среднемесячную зарплату, говорится в исследовании. Выше этого уровня показатели в 10 регионах (северные территории, а также Московская область и Петербург), ниже - в 68. Самая низкая доступность - в республиках Северного Кавказа - чуть больше 500 литров топлива на среднюю зарплату.

В среднем по России за 2018 год стоимость бензина АИ-92 выросла на 9,9%. В то же время в 43 субъектах рост цен обогнал среднероссийский, стремительнее всего топливо дорожало в Чечне - на 13% за год.

Как сообщало Накануне.RU, Россия не вошла в число стран с самым доступным бензином.