В Зауралье бульдозером раздавили почти 150 кг пекинской капусты

В Курганской области сотрудники Россельхознадзора уничтожили 142,5 кг пекинской капусты.

Продукт был неизвестного происхождения, отсутствовала информация о производителе, сообщили Накануне.RU в ведомстве.

Капусту нашли на одном из складов в Кургане. Собственник продукта не предоставил информации, которая помогла бы установить страну происхождения. Получается, что товар попадает под действие экономических санкций и подлежит уничтожению.