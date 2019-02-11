11 Февраля 2019
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"Челси" пропустил шесть безответных мячей от "Манчестер Сити" в чемпионате Англии

Лондонский "Челси" потерпел разгромное поражение в чемпионате Англии. Команда пропустила шесть безответных мячей от "Манчестер Сити", передает корреспондент Накануне.RU.

Встреча прошла в воскресенье вечером в Манчестере. В составе победителей хет-трик оформил нападающий Серхио Агуэро. Два мяча забил полузащитник Рахим Стерлинг, а еще один гол на счету хавбека Илкая Гюндогана. Стоит отметить, что две голевые передачи отдал игрок сборной Украины Александр Зинченко.

Благодаря этой победе "Сити" вышел на первое место в чемпионате: команда набрала 65 очков и опережает "Ливерпуль" по дополнительным показателям.

Как сообщало Накануне.RU, ранее Серхио Агуэро признался, что забил гол рукой в матче 25-го тура Премьер-лиги против лондонского "Арсенала".

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"Челси" пропустил шесть безответных мячей от "Манчестер Сити" в чемпионате Англии

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Теги: Челси, Манчестер Сити, чемпионат



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