11 Февраля 2019
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Политика За рубежом

СМИ: Министр обороны Британии предупредит Москву о "плате за провокации"

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон в понедельник выступит с речью, в которой озвучит призыв к Москве "платить за свои провокации", сообщили СМИ.

Как передаёт "РИА Новости" со ссылкой на Reuters, в выдержках также говорится о "размытых" границах между миром и войной и содержится призыв к Лондону и его союзникам "применить жёсткую силу для поддержания своих интересов". Кроме того, подчёркивается историческое значение процесса выхода Королевства из состава Евросоюза (Brexit).

"Brexit привёл нас к великому моменту в нашей истории, — говорится в тексте. — Моменту, когда мы должны усилить своё глобальное присутствие, повысить смертоносность своего оружия и увеличить свой вес".

Напомним, в конце прошлого месяца британский парламент поддержал запрет Brexit без заключения соглашения с Брюсселем. Также депутаты выступили против переноса даты Brexit с 29 марта на конец 2019 года.

Ранее, как сообщало Накануне.RU, Уильямсон совместно с министром иностранных дел Великобритании Джеффри Хантом заявили о намерении создать военно-морскую базу в одной из стран Юго-Восточной Азии. Глава Минобороны Королевства при этом назвал грядущее строительство "важнейшим моментом со времён Второй мировой войны" и отметил, что Лондон вновь становится глобальным игроком.

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СМИ: Министр обороны Британии предупредит Москву о "плате за провокации"

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Теги: Великобритания, Гэвин Уильямсон, Brexit, вооружения



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