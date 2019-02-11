WWF: Причины нашествия медведей на Новой Земле — изменение климата и плохая утилизация мусора

Причиной массового нашествия белых медведей в посёлках Новой Земли является изменение климата и небрежное отношение людей к утилизации мусора, заявил координатор проектов по биоразнообразию Арктики Всемирного фонда дикой природы (WWF) Михаил Стишов.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в поселениях архипелага был объявлен режим ЧС после сообщений о массовом нашествии хищников. Сообщалось, что медведи ведут себя агрессивно — нападают на людей, а также проникают в дома и служебные помещения.

По словам Стишова, власти Новой Земли понимали вероятность возникновения этой проблемы и обрашались за рекомендациями к специалистам. Однако, как отметил он, "рекомендации нельзя давать удалённо", а разрешение на посещение архипелага у Минобороны учёные-эксперты получить не смогли.

"Сейчас медведей на берегах всё больше из-за отсутствия льда в течение длительных периодов, — цитирует "РИА Новости" представителя WWF. — Они выходят на берег, где их привлекает человеческое жильё, особенно если там не очень хорошо налажена система утилизации мусора".

Решить нелёгкую проблему нашествия хищников, по словам Стишова, возьмётся специальная группа из учёных, представителей Росприроднадзора и других специалистов, которые во вторник должны вылететь на архипелаг.

"Усыплять и вывозить — это не так просто и дёшево, — отметил он. — Надо увозить далеко — если за 20-30 километров, он вернётся очень быстро в то место, где есть еда. Минимум 2-3 часа полёта на другую сторону острова".