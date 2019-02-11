Трамп обвинил демократов в провоцировании нового шатдауна

Президент США Дональд Трамп обвинил членов Демократической партии в том, что они ведут дело к очередному шатдауну по причине отсутствия бюджета.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в конце декабря произошла приостановка работы правительства Штатов. Без финансирования на протяжении 35 дней оставалась примерно четверть правительства. К шатдауну привели разногласия республиканцев и демократов в Конгрессе по вопросу параметров бюджета на сооружение физического барьера на границе с Мексикой.

По словам Трампа, представители Демпартии "предлагают очень мало денег на крайне необходимую стену", а также "хотят ограничить число осуждённых за насильственные преступления", подлежащих тюремному заключению.

"Теперь, после сделанных ими ужасных предложений пограничному комитету, я реально думаю, что они хотят нового шатдауна", — написал глава Белого дома в Twitter.