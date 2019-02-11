Трамп обвинил демократов в провоцировании нового шатдауна
Президент США Дональд Трамп обвинил членов Демократической партии в том, что они ведут дело к очередному шатдауну по причине отсутствия бюджета.
Напомним, как сообщало Накануне.RU, в конце декабря произошла приостановка работы правительства Штатов. Без финансирования на протяжении 35 дней оставалась примерно четверть правительства. К шатдауну привели разногласия республиканцев и демократов в Конгрессе по вопросу параметров бюджета на сооружение физического барьера на границе с Мексикой.
По словам Трампа, представители Демпартии "предлагают очень мало денег на крайне необходимую стену", а также "хотят ограничить число осуждённых за насильственные преступления", подлежащих тюремному заключению.
"Теперь, после сделанных ими ужасных предложений пограничному комитету, я реально думаю, что они хотят нового шатдауна", — написал глава Белого дома в Twitter.
It was a very bad week for the Democrats, with the GREAT economic numbers, The Virginia disaster and the State of the Union address. Now, with the terrible offers being made by them to the Border Committee, I actually believe they want a Shutdown. They want a new subject!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 февраля 2019 г.