11 Февраля 2019
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Общество В России

Россияне обвинили власть во лжи о положении дел в стране

Доля россиян, которые считают, что чиновники лгут о положении дел в стране, достигла максимума в 52%.

Как сообщает "Левада-центр", год назад так полагали 37% респондентов. В правдивость власти верят лишь 12% против 20%. Большинство опрошенных считает, что обычные люди говорят правду, а чиновники лгут. Как сообщил директор "Левада-центра" Лев Гудков, по мнению россиян, они соблюдают законы, а государство – нет. "Поэтому россияне приспосабливаются и сами вынуждены обманывать".

Особенно сильно люди разочаровались во власти после объявления о повышении пенсионного возраста, когда им обещали этого не делать, а сразу после выборов провели реформу.

Как говорят эксперты, в России и раньше люди не очень верили власти, теперь же репрессии подрывают доверие и внутри самой власти, поэтому политические машины в регионах перестают работать на выборах. Чиновники начинают врать, потому что иначе не могут выполнить строгие указания президента, сообщают "Ведомости".

Тем временем, падение рейтинга президента России Владимира Путина продолжается. Таковы результаты первого после Нового года опрос ВЦИОМ. В настоящее время российскому лидеру доверяют лишь 33,4% респондентов, тогда как 29 декабря 2018 года было 36,5%. Это минимум с января 2006 года – даты, с которой на сайте ВЦИОМа доступны данные опросов. До осени прошлого года минимум (37,4%) был в разгар массовых протестов в декабре 2011 года.

Российский общественник, лидер движения "Суть времени" Сергей Кургинян заявил, что обрушение рейтинга доверия Владимиру Путину уже необратимо. Кургинян считает, что Путин уже "потерял половину рейтинга, а к лету он потеряет еще половину от оставшегося".

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Россияне обвинили власть во лжи о положении дел в стране

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Теги: власть, чиновники, исследование



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