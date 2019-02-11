В Венесуэле начались крупнейшие в истории страны военные учения

В Венесуэле 10 февраля стартовали крупнейшие в истории страны военные учения, которые продлятся пять дней.

Как передаёт "РИА Новости", в мероприятиях примут участие как вооружённые силы, так и народное ополчение республики.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро, выступая перед началом манёвров, отметил, что Каракас хочет мира и ни с кем не враждует.

"Однако пусть и другие не пытаются враждовать с нами и угрожать нам", — отметил он.

Глава государства добавил, что власти будут инвестировать в вооружения, чтобы иметь "от "Иглы" в руках ополчения и солдатов до самых современных ракет".

Напомним, как сообщало Накануне.RU, 23 января председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы и так называемый лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя и.о. президента вместо Николаса Мадуро, недавно возглавившего латиноамериканское государство во второй раз и не признанного Организацией американских государств и США. Действующий лидер страны заявил о государственном перевороте, устроенном Вашингтоном.

Позже президент США Дональд Трамп заявил о возможной отправке в Венесуэлу военных. В свою очередь, официальный Каракас пообещал дать отпор в случае интервенции.