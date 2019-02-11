11 Февраля 2019
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Экономика В России

"Победа" передумала вводить плату за бумажные стаканчики на борту

Бумажные стаканчики для питьевой воды на самолетах авиакомпании "Победа" останутся бесплатными.

Как сообщила представитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры Екатерина Короткова, ведомство провело проверку после сообщений о планах перевозчика. Выяснилось, что авиакомпания не планирует вводить плату за бумажные стаканчики, так как это противоречит требованиям законодательства.

В декабре сообщалось о том, что авиаперевозчик рассматривает возможность введения платы за стаканчики - 5 руб. за штуку. Вода по-прежнему была бы бесплатной, и ее разрешили бы наливать в свою посуду, сообщают "Ведомости".

Ранее "Победа" после судебной тяжбы с Минтрансом в Верховном суде изменила правила провоза ручной клади. С 18 февраля 2019 года на рейсах лоукостера вновь можно провозить в салоне одно место ручной клади весом не более 10 кг и габаритами 36х30х4см. Кроме того, с собой пассажир может взять: дамскую сумку, портфель или рюкзак габаритами 36х30х23см, букет цветов, верхнюю одежду, лекарства и питание для ребенка, один костюм в портпледе, детскую люльку при перевозке ребенка, костыли, трость, ходунки, роллаторы, складное кресло-коляска, товары из магазинов duty free габаритами не более 10х10х5см.

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"Победа" передумала вводить плату за бумажные стаканчики на борту

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Теги: авиакомпания, Победа



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