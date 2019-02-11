Жителям сгоревшего в Алапаевске дома предоставят жилье
10 февраля в 21:10 пожару в Алапаевске дан общий отбой.
Пожарные завершили работы по проливке и разборке сгоревших конструкций жилого дома на восемь квартир на улице Крылова.
Открытое горение пожарным удалось ликвидировать в 17:16. Пожарные не допустили распространение огня по деревянным конструкциям жилого дома на квартиры второго подъезда. Огнем повреждены кровля дома и четыре квартиры одного подъезда/
Все жители дома разместились у родственников. Сегодня в администрации состоится встреча с жителями, где будет решаться вопрос о предоставлении временного жилья и оказании помощи.
Как сообщалось ранее, площадь пожара составила 300 кв.м. Из горящей квартиры спасатели вынесли двух человек. Всего из дома были эвакуированы 23 человека. Сейчас они находятся у родственников.