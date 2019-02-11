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Происшествия Свердловская область Уральский ФО

Жителям сгоревшего в Алапаевске дома предоставят жилье

10 февраля в 21:10 пожару в Алапаевске дан общий отбой.

Пожарные завершили работы по проливке и разборке сгоревших конструкций жилого дома на восемь квартир на улице Крылова.

Открытое горение пожарным удалось ликвидировать в 17:16. Пожарные не допустили распространение огня по деревянным конструкциям жилого дома на квартиры второго подъезда. Огнем повреждены кровля дома и четыре квартиры одного подъезда/

Все жители дома разместились у родственников. Сегодня в администрации состоится встреча с жителями, где будет решаться вопрос о предоставлении временного жилья и оказании помощи.

Как сообщалось ранее, площадь пожара составила 300 кв.м. Из горящей квартиры спасатели вынесли двух человек. Всего из дома были эвакуированы 23 человека. Сейчас они находятся у родственников.

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Жителям сгоревшего в Алапаевске дома предоставят жилье

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Теги: пожар, жилье



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