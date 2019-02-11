11 Февраля 2019
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Экономика В России

Moody’s повысило рейтинг России

Международное рейтинговое агентство Moody's повысило суверенный рейтинг России со спекулятивного Ba1 до нижней ступени инвестиционного уровня – Baa3.

Прогноз изменен с "позитивного" на "стабильный". Как говорят в агентстве, вероятность новых американских санкций в ближайшие месяцы высока, однако меры, предпринятые правительством России в последние годы, скорее всего, помогут защитить экономику и финансовое состояние страны.

"Низкий уровень госдолга, значительные активы и резервы и последовательное уменьшение соотношения внешнего долга и валютных резервов обеспечивают устойчивость на фоне стоящих перед страной структурных проблем", – сообщает Moody's. При этом в агентстве позитивно оценили пенсионную реформу, которая в долгосрочной перспективе она положительно скажется на российской экономике, сообщают "Ведомости".

В начале 2018 года прогноз по суверенному рейтингу Moody’s изменило со стабильного на позитивный.

S&P и Fitch держат рейтинги России на нижних ступенях инвестиционного уровня, сообщает "Российская газета".

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Moody’s повысило рейтинг России

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Теги: Moody’s, рейтинг, инвестирование



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