Минпромторг нашел способ снизить цены на продукты

Развитие и увеличение числа рынков в российских городах будет способствовать снижению цен на продукты.

Так считают в Министерстве промышленности и торговли. Там завершают работу над законопроектом о рынках, который в ближайшее время внесут в правительство и Госдуму.

Заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов сообщил, что число рынков в России за последние десять лет сократилось в 5-6 раз. Чиновник отметил, что рынки россиянам интересны, так как там "свой колорит".

В Минпромторге считают рынки важным каналом реализации продукции для малых сельхозпроизводителей, для фермерских и личных хозяйств, сообщает "Российская газета".

Ранее сообщалось, что на улицы российских городов планируется вернуть торговые палатки и ларьки. Сегодня на крупные торговые сети приходится около 30-40% рынка. Однако производителей, желающих представить свою продукцию в различных торговых точках страны, гораздо больше, чем самих магазинов.