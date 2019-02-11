Эксперты предсказали скачки рублю

Скачки курса российского рубля могут возобновить только новые ограничительные меры в отношении Москвы со стороны Вашингтона.

Как сообщил эксперт Международного финансового центра Владимир Рожанковский, шансы ограничительных мер минимальны, так как Конгресс США увлечён своими межпартийными конфликтами.

Рубль может удержаться на отметке около 66 руб. за доллар США благодаря сохранению ключевой ставки Центробанка на уровне 7,65%, говорит Рожанковский. Кроме того, на укрепление национальной валюты влияет устойчивое положение нефти, так как ситуация в Венесуэле уже не пойдёт по сценарию украинского "майдана", сообщает "Российская газета".

Как сообщало Накануне.RU, в январе рост стоимости рубля составил более 6% по отношению к доллару.В целом 2018 год за последнюю "трехлетку" стал худшим для рубля - национальная валюта подешевела на 21%.