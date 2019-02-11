11 Февраля 2019
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Экономика В России

В Российские города вернутся палатки и ларьки

На улицы российских городов планируется вернуть торговые палатки и ларьки.

Как сообщил заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов, сегодня на крупные торговые сети приходится около 30-40% рынка. Однако производителей, желающих представить свою продукцию в различных торговых точках страны, гораздо больше, чем самих магазинов.

По словам замминистра, в России в два раза меньше торговых площадей на тысячу человек, чем во многих европейских странах. "А малая нестационарная розница — важнейший формат торговли, он существует везде", — отметил Евтухов. По его словам, развитие нестационарной и мобильной торговли дополнительно создаст до 250 тыс. рабочих мест.

В Минпромторге надеются, что соответствующий законопроект найдет поддержку у депутатов Госдумы, сообщает "Российская газета".

Как сообщалось ранее, уличная торговля никаким образом не трогает жителей Челябинска, респонденты, опрошенных социологами, разделились примерно в равных долях на тех, кому это безразлично, противников и сторонников. Опрос проводили специалисты лаборатории прикладной политологии и социологии челябинского филиала РАНХиГС, передает корреспондент Накануне.RU.

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В Российские города вернутся палатки и ларьки

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Теги: палатки, ларьки, торговля



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