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Общество Центральный ФО

Следователи заинтересовались "живым щитом" из машин под Владимиром

Следственный комитет России проводит проверку инцидента с задержанием водителя на трассе М-7 "Волга" во Владимирской области.

Как сообщили Накануне.RU в СКР, сотрудники ведомства изучают действия полицейских, участвовавших в операции, на предмет превышения должностных полномочий. У правоохранительных органов запросили необходимые для проверки видеозаписи и материалы дела. В ближайшее время будут опрошены очевидцы.

Как сообщалось ранее, сотрудники ГИБДД Владимирской области решили рискнуть здоровьем и жизнями случайных автомобилистов, выстроив из их автомобилей "живой щит" на пути нарушителя.

На видеозаписи, которую выложили в сеть очевидцы, заметно, как полицейские выстраивают цепью автомобили. В какой-то момент в одну из машин врезается нарушитель, после чего он быстро уезжает. Та машина, в которую врезался гонщик, оказалась повреждена. Также сообщается, что на момент столкновения в ней находился ребенок.

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Следователи заинтересовались "живым щитом" из машин под Владимиром

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Теги: ГИБДД, Владимир, полиция



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