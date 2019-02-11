Следователи заинтересовались "живым щитом" из машин под Владимиром

Следственный комитет России проводит проверку инцидента с задержанием водителя на трассе М-7 "Волга" во Владимирской области.

Как сообщили Накануне.RU в СКР, сотрудники ведомства изучают действия полицейских, участвовавших в операции, на предмет превышения должностных полномочий. У правоохранительных органов запросили необходимые для проверки видеозаписи и материалы дела. В ближайшее время будут опрошены очевидцы.

Как сообщалось ранее, сотрудники ГИБДД Владимирской области решили рискнуть здоровьем и жизнями случайных автомобилистов, выстроив из их автомобилей "живой щит" на пути нарушителя.

На видеозаписи, которую выложили в сеть очевидцы, заметно, как полицейские выстраивают цепью автомобили. В какой-то момент в одну из машин врезается нарушитель, после чего он быстро уезжает. Та машина, в которую врезался гонщик, оказалась повреждена. Также сообщается, что на момент столкновения в ней находился ребенок.