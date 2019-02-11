11 Февраля 2019
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Экономика В России

Москва перенаправит минтай из США на другие рынки при введении пошлин

Если американские власти введут заградительные пошлины на российский минтай на фоне якобы большой доле на американском рынке, Москва сможет перенаправить эти объемы в Европу или КНР.

Об этом сообщил представитель Росрыболовства в США Олег Рыков. "Можно ожидать, что правительство США решит ввести тариф на ввоз российского минтая", - сказал он, отметив, что это затронет только прямые поставки, которые составляют до 500 т в год. "Это норма вылова одного судна буквально за неделю", - уточнил представитель Росрыболовства.

Остальная продукция с содержанием минтая идет через КНР, куда Россия продает сырье. Рыков сообщил, что информация, что минтай из России занял нишу объемом $200 млн, неверна, сообщает РИА "Новости".

Телеканал CNN сравнил политику президента США Дональда Трампа с едой из российского минтая, которой кормят детей в американских столовых.

Переговоры между США и Китаем о торговле привели к тому, что русскую рыбу просто исключили из перечня товаров, облагаемых повышенными пошлинами в Америке.

"Русская рыба, а именно минтай, сделал американский минтай неконкурентоспособным", - говорится в сообщении CNN.

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Москва перенаправит минтай из США на другие рынки при введении пошлин

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Теги: минтай, США, Китай



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