СМИ: В Венесуэле упал метеорит

Жители Венесуэлы стали очевидцами падения неизвестного светящегося объекта,

Как пишет издание El Universa, предположительно это был метеорит. Инцидент произошел 9 февраля. Объект в небе видели жители Каракаса, а также других городов. Небесное тело упало в окрестностях города Валенсия. Судя по видеозаписям, на месте падения загорелась трава.

Власти страны пока не подтвердили информацию о падении метеорита, сообщает ТАСС.

Напомним, 1 февраля падение метеорита произошло на западе Кубы. Пользователи социальных сетей публикуют фото- и видеозаписи последствий взрыва метеорита в небе на западе Кубы, напугавшего тысячи местных жителей.

Многие публикуют фотографии каменных обломков, утверждая, что это части метеорита.