СМИ: В Венесуэле упал метеорит
Жители Венесуэлы стали очевидцами падения неизвестного светящегося объекта,
Как пишет издание El Universa, предположительно это был метеорит. Инцидент произошел 9 февраля. Объект в небе видели жители Каракаса, а также других городов. Небесное тело упало в окрестностях города Валенсия. Судя по видеозаписям, на месте падения загорелась трава.
Власти страны пока не подтвердили информацию о падении метеорита, сообщает ТАСС.
Напомним, 1 февраля падение метеорита произошло на западе Кубы. Пользователи социальных сетей публикуют фото- и видеозаписи последствий взрыва метеорита в небе на западе Кубы, напугавшего тысячи местных жителей.
Многие публикуют фотографии каменных обломков, утверждая, что это части метеорита.