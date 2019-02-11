11 Февраля 2019
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Происшествия За рубежом

СМИ: В Венесуэле упал метеорит

Жители Венесуэлы стали очевидцами падения неизвестного светящегося объекта,

Как пишет издание El Universa, предположительно это был метеорит. Инцидент произошел 9 февраля. Объект в небе видели жители Каракаса, а также других городов. Небесное тело упало в окрестностях города Валенсия. Судя по видеозаписям, на месте падения загорелась трава.

Власти страны пока не подтвердили информацию о падении метеорита, сообщает ТАСС.

Напомним, 1 февраля падение метеорита произошло на западе Кубы. Пользователи социальных сетей публикуют фото- и видеозаписи последствий взрыва метеорита в небе на западе Кубы, напугавшего тысячи местных жителей.

Многие публикуют фотографии каменных обломков, утверждая, что это части метеорита.

куба, метеорит(2019)|Фото: Fátima Rivera Amador

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СМИ: В Венесуэле упал метеорит

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Теги: Венесуэла, метеорит



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Ранее 02.02.2019 12:31 Мск В небе над Кубой взорвался метеорит

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