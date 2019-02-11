Более 1,5 тысяч женщин и детей из России остаются в Сирии и Ираке

Более 1 тыс. 700 российских женщин и детей остаются в Сирии и Ираке, куда их вывезли мужья и отцы, оказавшимися под влиянием террористов.

Как сообщила член Совета по правам человека при главе Чечни Хеда Саратова, входящая в рабочую группу по возвращению россиянок и их детей из зоны ближневосточного конфликта, в Сирии находится 981 человек, в Ираке - 791.

10 февраля спецборт МЧС доставил из Багдада в Москву 27 российских детей в возрасте от 4 до 13 лет, которые вместе с матерями содержались в одной из тюрем иракской столицы, сообщает ТАСС.